نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارات بقيمة 300 ألف ريال وفترة سداد 60 شهر من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل سيارات بقيمة 300 ألف ريال ، هو منتج مقدم من بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين الذين يمتلكون قدرة للعمل في مجال النقل ولكن الظروف لا تساعدهم في إيجاد تلك الفرصة لذلك اعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تمويل السيارات الذي يوفر فرصة عمل من خلال العمل بمجال النقل التشاركي وذلك من أجل القضاء على البطالة وتحسين مستوى الدخل للمواطنين ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم أهم مميزات وشروط التمويل.

تمويل سيارات بقيمة 300 ألف ريال من بنك التنمية وأهم المميزات

هناك العديد من المميزات التي يقدمها بنك التسليف والادخار على قرض السيارة حتي يتناسب مع أغلب المواطنين وجاءت أهم تلك المميزات كالتالي:

قيمة التمويل تصل إلى 300 ألف ريال كحد أقصى.

يتم سداده من خلال أقساط شهرية على فترة تصل إلى خمس سنوات.

لا تزيد قيمة الرسوم الإدارية عن أربعة آلاف ريال سعودي.

الإعفاء في حالة الوفاة أو العجز.

شروط التقديم

وهناك مجموعة من الشروط والتي لا بد من توافرها حتي يصبح لدي المتقدم الفرصة للحصول على التمويل ومن أهم تلك الشروط التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. لا يقل العمر عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام. تقديم الضمان المناسب مقابل الحصول على القرض. وجود سجل ائتماني سليم. وجود رخصة قيادة سارية المفعول. يجب القيام بالتأمين على المركبة. لا يوجد مخالفات مرورية. لا يزيد الدخل الشهري عن 20 ألف ريال سعودي. يتوجب على المتقدم التسجيل في أحد الشركات المعتمدة وذلك تبعاً لنوع المسار.

ومن المسارات الرئيسية التي حددها البنك للتمويل هي مسار النقل الموجه وتوصيل الطلبات و سحب المركبات ويمكن التقديم الإلكتروني للحصول على التمويل من خلال بنك التنمية ثم يتم رفع المستندات إلكترونياً أو يتم إرسالها من خلال البريد الإلكتروني في الموعد الذي سيقوم البنك بتحديده لإرسالها ومن المستندات المطلوبة الهوية الوطنية ورخصة القيادة ورقم الآيبان للحساب المصرفي كما يتطلب وجود رقم جوال باسم المتقدم مسجل في منصة أبشر والعنوان الوطني للمتقدم ويقوم البنك بدراسة الطلب المقدم وعند التحقق من أهلية المتقدم يتم إيداع المبلغ المطلوب في حساب المتقدم.