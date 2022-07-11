الإمارات تثمن الخدمات التى تقدمها السعودية للتسهيل على الحجاج

جدة - نرمين السيد - ثمن رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس مكتب شؤون حجاج الإمارات الدكتور محمد مطر الكعبى، الدور الكبير الذى تقوم به السعودية، وما تقدمه من خدمات متميزة للعمل على راحة الحجاج والتسهيل عليهم لأداء مناسكهم بيسر وسهولة.





وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن ذلك جاء خلال لقائه اليوم الاثنين مع وزير الحج والعمرة السعودى الدكتور توفيق الربيعة، وذلك فى مكتبه بمنى، حيث أعرب الكعبى عن تقديره للدور الذى الذى تقوم به وزارة الحج والعمرة السعودية. وأشاد الكعبى بالتعاون المثمر بين الإمارات والسعودية فى مختلف المجالات والذى يعكس الروابط القوية بين البلدين.

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