نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع تمويل ب5000 ريال بدون تحويل الراتب بأقساط شهرية مرنة للعملاء السعوديين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرع تمويل شخصي يمكن الحصول عليه من خلال موقع سلفة الإلكتروني حيث أتاحت المنصة تمويل شخصي فوري لكافة العملاء السعوديين بتصريح من البنك المركزي السعودي كذلك بخصائص عديدة ومتنوعة للمواطنين السعوديين الراغبين في طلب تمويل شخصي سريع بأقساط شهرية مرنة تصل إلى ستة أشهر للعامل في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي بالمملكة حيث لا يشترط التمويل الشخصي جهة عمل محددة ولكن يجب توفير كافة الشروط والضوابط اللازمة للتمويل ومنها توفير فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الحكومي أو شبة حكومي أما العاملين في القطاع الخاص مطلوب منهم مدة خدمة داخل العمل أكثر تبدأ من ستة أشهر كذلك للحصول على تمويل منصة سلفة في السعودية.

الشروط المطلوبة للحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة

لكي يستطيع المواطن السعودي العامل في أي قطاع بالمملكة العربية السعودية الحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة الإلكتروني لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة ومنها توفير الدخل الشهري الثابت الذي قد يبدأ من 5000 ريال سعودي وغير ذلك من الشروط المحددة للموافقة على التمويل الشخصي الميسر عبر منصة سلفة بالمملكة ومنها:

يجب أن يكون المتقدمين يتراوح أعمارهم من 23 عام حتى 60 عام بموافقة من منصة سلفة الإلكترونية ف السعودية.

لابد أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ويمتلك دخل لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل الشخصي.

كذلك مطلوب توفير فترة عمل ثلاث أشهر للعامل في القطاع الحكومي أو القطاع شبة حكومي بالمملكة ولكن مطلوب من العامل في القطاع الخاص ضعف المدة داخل العمل بالمملكة.

كافة مزايا تمويل سلفة الإلكتروني في السعودية