نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط جوالات موبايلي ايفون 13 الطريقة وأهم الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط جوالات موبايلي ايفون 13 من أكثر الأشياء التي يكثر البحث عنها من قبل محبي امتلاك جوال ابل ايفون من موبايلي حيث يمكنهم الحصول على أجهزة موبايلي بالتقسيط من خلال عروض جوالات شركة موبايلي والتي تعمل الشركة من خلالها على إحضار أفضل الأجهزة العالمية بأسعار تنافسية لعملائها الجدد والقدامى وهذا ما يجعل العملاء يتساءلون كم أقساط ايفون 13 في موبايلي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تقسيط جوالات موبايلي ايفون 13.

كم اقساط ايفون 13 في موبايلي

للإجابة على تساؤلات الأفراد كم اقساط ايفون 13 في موبايلي يتوجب عليهم التعرف على المنتجات المختلفة التي توفرها الشركة من الجوالات العالمية أما بالنسبة لاقساط موبايلي 13 فتوفرها الشركة كما يلي:

يمكن تقسيط هاتف ابل 13 برو والذي يأتي بمساحة تقدر ب 1 تيرا لعملاء الباقات 300 وكذلك 400 المفوترة.

ولتقسيط جوال 13 برو ولكن بمساحة 256 فقط يمكنك الاشتراك بباقات تبدأ من 200.

تقسيط جوالات موبايلي ايفون 13

للاستفادة من تقسيط جوالات موبايلي ايفون 13 يمكن للعملاء إتباع الإجراءات التالية:

في البداية يجب التوجه لصفحة موبايلي.

تدوين معلومات حساب العميل الشخصية على الموقع.

التوجه إلى متجر موبايلي، ومن ثم اختيار ابل ايفون.

تحديد جوال ايفون 13 واختيار الإمكانيات المناسبة من التصنيفات المتاحة.

إتباع تعليمات السداد المتوفرة بالصفحة واختيار نظام القسط المفضل والاستمرار لحين الانتهاء من الشراء.

شروط تقسيط الجوالات من موبايلي 2022

وضعت الشركة عددًا من الضوابط الأساسية التي يُسمح للعملاء في حالة توافرها إمكانية التقسيط بكل سهولة وتتضمن: