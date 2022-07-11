نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [حالة لم يتم دراسة حالة الأهلية مسبقا] الاستعلام عن الضمان المطور 1443 برقم السجل sbis hrsd في المقال التالي

عمر شويل - جدة حالة لم يتم دراسة حالة الأهلية مسبقا التي تظهر للمسجلين في الضمان الاجتماعي المطور في الشهر الأخير، ذي الحجة 1443، للحصول على أهلية رابط الضمان المطور لراتب محرم 1444، ويرغب المسجلين الجدد ممن ظهرت لهم رسالة قبول الاهلية عن موعد الصرف الجديد لهم، كم يكون لديهم العديد من الأسئلة التي يتم تقديمها بالاتصال على رقم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المجاني في أوقات العمل الرسمية، والتي تبدأ في العمل بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

حالة لم يتم دراسة حالة الأهلية مسبقا

تظهر رسلة حالة لم يتم دراسة الاهلية مسبقا لغير المقبولين في الضمان المطور وكذلك الذين لم يتم تقديمهم من قبل فلم تقم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة حالتهم من قبل ويتم دراسة حالتهم ن جديد، وتظهر تلك النتيجة في حالات كالتالي:

أن تصل تلك الرسالة على رقم الهاتف النقال للذين ليس لهم أهلية أو لم يتم قبول الأهلية لهم.

تظهر عندما يتم الدخول على رابط استعلام الضمان المطور بالحساب الشخصي للمستفيد للاستعلام عن الأهلية.

تكون عندما يكون طلب التسجيل مستمر في الدراسة.

يستمر طلب المستفيد في الدراسة في حد أقصى 25 يوم عمل من التقديم، على أن يتم القبول أو الرفض قبل موعد تسلم الراتب.

أمثلة للرسائل النصية التي تصل إلى المسجلين

رسالة تفيد أن المسجل مؤهل.

وصل رسالة تقوم “غير مؤهل”، ويتم ذكر سبب عدم التأهيل ليتم التسجيل في الضمان من جديد.

تم التحقق بنجاح من الحساب المصرفي.

عدم التحقق من الحساب المصرفي لوجود خطأ في ارقم أو أن الرقم لا يخص المستفيد.

رسالة SMS على الهاتف النقال (مؤهل – غير مؤهل)

يكون على من يصل إليه رسالة بعدم التأهيل أن يقوم بالتوجه من جديد إلى رابط تسجيل الضمان المطور التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ليتم التسجيل من جديد، ويتم تجنب المشكلات التي ظهرت له عند التسجيل ويعيد التسجيل وينتظر فترة الرد على الأهلية، إلا أنه لن يتمكن من الحصول على راتب الشهر القريب ويتم قبول الأهلية للشهر الجديد أو التحقق منها.

كيف يتم تقييم الاهلية والاستحقاق في الضمان المطور

يتم تقييم الطلبات الخاصة بالمتقدمين للضمان المطور حسب استكمال كافة بيانات التسجيل، ويقوم صاحب الطلب أيضا باستيفاء معلومات الدخل المكتسب وغير المكتسب، ويتم استكمال بيانات الغيبان البنكي، وعند الانتهاء من مراجعة ملف أصحاب الملفات بشكل كامل يتم إرسال رسالة اس ام اس بالتأهيل على الهاتف النقال، على أن يتم تسلم الراتب بعد فترة قصيرة من إعلان الأهلية.

ويجب أن يتم استيفاء كافة الطلبات للحصول على رسالة بالقبول في الشهر الحالي.

كم راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1444

يتم تحديد راتب الضمان حسب :

حالة الفرد: أعزب – متزوج – مستق – مطلقة – ارملة وفق الشروط الخاصة.

الدخل الشهري: دخل الفرد – الاسرة – دخل الزوجة – الدخل المكتسب وغير المكتسب.

عدد أفراد الاسرة: يتم صرف 1100 ريال لرب الاسرة بينما يكون لكل تابع 550 ريال بحد اقصى 5000 ريال.

تسجيل الضمان لمطور(طلب جديد)