نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في برنامج التدريب الصيفي AI Summer Champions في المقال التالي
عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في برنامج التدريب الصيفي AI Summer Champions من الأمور المهمة التي يبحث عنها الطلاب لتزويد مهاراتهم. وهو أحد المبادرات المقدمة من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي من أجل تسريع تطوير القدرات الوطنية بمجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وتوفر المبادرة ستة مسارات تدريبية متخصصة يتم التقديم لها إلكترونيًا وذلك بالتعاون مع منصات FutureX، وCoursera ويضم كل مسار مجموعة من الدورات التدريبية بالمجال.
مميزات برنامج سدايا التدريب الصيفي
تواصل سدايا تقديم البرامج التي تهدف تنمية رأس المال البشري ولتطوير الكفاءات الوطنية بمجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي ومدة البرنامج شهران من 17 يوليو 2021 حتى 17 سبتمبر 2021:
- يقدم للمتدربين شهادات معتمدة من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا.
- التعليم عن بعد إلكتروني بالكامل.
- يوجد مشروعات عملية تطبيقية بمساعدة أساتذة متخصصين لمساعدة المتدربين.
- يقدم البرنامج برامج متخصصة من شركات وجامعات عالمية.
من يحق لهم الاستفادة من برنامج التدريب الصيفي سدايا
البرنامج مقدم لكل فئات المجتمع على النحو الآتي:
- الطلاب .
- الخرجين الباحثون عن عمل.
- الموظفين.
مسارات برنامج سدايا
- معالجة اللغات الطبيعية.
- علوم البيانات التطبيقية باستخدام لغة البرمجة البايثون.
- أساسيات هندسة البيانات.
- صناعة القرارات القائمة على البيانات.
- التعلم العميق.
- أسس الذكاء الاصطناعي للجميع.
- المدن الذكية.
- الأمن السيبراني.
- التعلم الآلي.
- إنترنت الأشياء.
- التقنية المالية.
- المنصات السحابية.
- الروبرت.
- التقنية الحيوية.
- تقنيات التعليم.
- شبكات الحاسب.
كيفية التسجيل في برنامج التدريب الصيفي
يمكن التقديم في برنامج سدايا للتدريب الصيفي بالخطوات الآتية:
- قم بزيارة موقع الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي.
- ابدأ بملء الاستمارة بإدخال معلوماتك الشخصية أولًا ثم معلومات المهنة ومستوى اللغة الإنجليزية، و هل لديك عضويات في جمعيات أو مراكز أبحاث في الذكاء الاصطناعي؟ ثم حدد ثلاث مجلات تهتم بدراستها من المجالات المتاحة.
- ثم ضع رابط لينكدإن الخاص بك، ورابط حساب GitHub.
- ثم حدد حدد مجال اهتمامك من مبتدئ لمتوسط.
- ثم الإقرار على وثيقة التعلم بالتزامك بحضور المسار التعليمي المُختار. وبذل الجهد حتى إكمال المسار، كما يحق سحب الرخصة التعليمية من المتدرب في حالة مرور ٣ أيام على تاريخ بدء التعلم ولم يتم تسجيل الدخول، ويلتزم المتعلم في حالة تعذر اكتمال تعليمه لأي سبب كان، التواصل مع إدارة المبادرة عن طريق البريد الإلكتروني التالي:[email protected] ويكون الاعتذار عن إكمال المسار مع إرسال المعلومات التالية: الاسم الرباعي ورقم الهوية الوطنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية التسجيل في برنامج التدريب الصيفي AI Summer Champions على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.