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عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في برنامج التدريب الصيفي AI Summer Champions من الأمور المهمة التي يبحث عنها الطلاب لتزويد مهاراتهم. وهو أحد المبادرات المقدمة من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي من أجل تسريع تطوير القدرات الوطنية بمجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وتوفر المبادرة ستة مسارات تدريبية متخصصة يتم التقديم لها إلكترونيًا وذلك بالتعاون مع منصات FutureX، وCoursera ويضم كل مسار مجموعة من الدورات التدريبية بالمجال.

مميزات برنامج سدايا التدريب الصيفي

تواصل سدايا تقديم البرامج التي تهدف تنمية رأس المال البشري ولتطوير الكفاءات الوطنية بمجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي ومدة البرنامج شهران من 17 يوليو 2021 حتى 17 سبتمبر 2021:

يقدم للمتدربين شهادات معتمدة من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا.

التعليم عن بعد إلكتروني بالكامل.

يوجد مشروعات عملية تطبيقية بمساعدة أساتذة متخصصين لمساعدة المتدربين.

يقدم البرنامج برامج متخصصة من شركات وجامعات عالمية.

من يحق لهم الاستفادة من برنامج التدريب الصيفي سدايا

البرنامج مقدم لكل فئات المجتمع على النحو الآتي:

الطلاب .

الخرجين الباحثون عن عمل.

الموظفين.

مسارات برنامج سدايا

معالجة اللغات الطبيعية.

علوم البيانات التطبيقية باستخدام لغة البرمجة البايثون.

أساسيات هندسة البيانات.

صناعة القرارات القائمة على البيانات.

التعلم العميق.

أسس الذكاء الاصطناعي للجميع.

المدن الذكية.

الأمن السيبراني.

التعلم الآلي.

إنترنت الأشياء.

التقنية المالية.

المنصات السحابية.

الروبرت.

التقنية الحيوية.

تقنيات التعليم.

شبكات الحاسب.

كيفية التسجيل في برنامج التدريب الصيفي

يمكن التقديم في برنامج سدايا للتدريب الصيفي بالخطوات الآتية: