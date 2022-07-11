علي دفعات ميسرة تمويل سيارتك بدون كفيل وبمبالغ مالية كبيرة

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عمر شويل - جدة علي دفعات ميسرة تمويل سيارتك بدون كفيل ، برنامج لتمويل احتياجات العملاء لشراء سيارة الأحلام بأسهل الشروط وأسرع الإجراءات ، يعتبر هذا البرنامج واحد من أهم البرامج التمويلية التي توفرها شركة مرابحة مرنة للتمويل للأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة من خلال هذا البرنامج التمويلي مبالغ مالية كبيرة يمكن أن يستفيد بها العميل في الحصول على السيارة التي يرغب بها.
برنامج تمويل السيارات من شركة مرابحة مرنة للتمويل
تمتلك المملكة العربية السعودية العديد من شركات التمويل والتى تقدم خدمات خدمات تمويلية متعددة ومتنوعة ، تعتبر شركة مرابحة مرنة للتمويل واحدة من أهم تلك الشركات ، والتى تعمل على توفير حلول تمويلية بصيغة إسلامية تلبي الاحتياجات المالية المختلفة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية ، وقد جاء برنامج التمويل التأجيرى المنتهى بالتمليك واحد من أهم تلك البرامج التمويلية المتاحة لدى شركة مرابحة مرنة للتمويل ، حيث يمكن لطالب التمويل الاستفادة من هذا البرنامج في شراء سيارة الأحلام أو أى سلعة تأجيرية مثل الآلات والمعدات لأصحاب المنشآت .
مميزات برنامج التمويل التأجيرى المنتهى بالتمليك من شركة مرابحة مرنة للتمويل
- تمويل السيارات من شركة مرابحة مرنة للتمويل مطابق لأحكام الشريعة.
- هذا البرنامج يتطلب مستندات بسيطة وغير معقدة.
- توفر شركة مرابحة مرنة للتمويل من خلال هذا البرنامج مبالغ مالية تصل قيمتها حتي ربع مليون ريال سعودي.
- يمكن لطالب التمويل سداد مبلغ التمويل علي دفعات شهرية ميسرة .
- يتميز هذا البرنامج التمويلي بإجراءات سريعة وسهلة للاستفادة من هذا المنتج.
- لا يحتاج طالب التمويل إلي وجود كفيل أو ضامن للاستفادة من هذا البرنامج التمويلي.
- توفر شركة مرابحة مرنة للتمويل العديد من البرامج التمويلية التي يمكن لطالب التمويل الإطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للشركة علي الإنترنت.
- مدة سداد مبلغ تمويل السيارات من شركة مرابحة مرنة للتمويل يمكن أن تصل حتي 60 شهر.
- تتيح شركة مرابحة مرنة للتمويل لطالب التمويل إمكانية الاستفادة من هذا البرنامج في شراء السيارة التي يرغب بها من جميع الوكالات والمعارض داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
- يمكن أن يحصل طالب التمويل علي موافقة سريعة وفورية على طلب التمويل التأجيرى المنتهى بالتمليك من شركة مرابحة مرنة للتمويل في المملكة العربية السعودية.
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