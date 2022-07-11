نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر moed.gov.sy نتائج التاسع 2022 سوريا حسب رقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية واستخراج نتائج شهادة التعليم الأساسي الاعدادية الشرعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج التاسع 2022 سوريا حسب رقم الاكتتاب، عمليات بحث مكثفة يشهدها “جوجل” حول نتائج التاسع 2022 سوريا حسب رقم الاكتتاب التي اوشكت على الظهور، حيث من المقرر أن تعلن نتائج التاسع 2022 سوريا خلال الساعات القادمة بعدما أعلنت الكنترولات عن اقتراب الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وحاليا يجرى عمل كشوف بالنتائج ليتم ارسالها للسيد الوزير من أجل أن يتم اعتمادها رسميا، لترفع على موقع وزارة التربية السورية والتطبيق الخاص بها ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائج التاسع 2022 بسهولة، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على رابط نتائج التاسع 2022 سوريا حسب رقم الاكتتاب من موقع بوابة النتائج الامتحانية، فقط تابعوا ما يلي.

نتائج التاسع 2022 سوريا حسب رقم الاكتتاب

وقد صرحت وزارة التربية السورية أن نتائج التاسع 2022 سوريا حسب رقم الاكتتاب سيتم اتاحتها خلال الساعات القادمة عبر الموقع الرسمي لها، ليتمكن الجميع من الحصول على نتائج شهادة التعليم الأساسي في كافة المحافظة “دمشق، ادلب، الرقة، اللاذقية، حلب، حمص، درعا، ريف دمشق،…” من خلال تسجيل دخول إلى الموقع أو من خلال تنزيل التطبيق الخاص بالنتائج الامتحانية، وكانت امتحانات الصف التاسع قد بدأت في يوم 25 مايو المنقضي واستمرت حتى منتصف يونيو الماضي في كافة المدارس، والآن مع خطوات استخراج نتائج التاسع 2022 سوريا حسب رقم الاكتتاب، فقط اتبع ما يلي:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية السورية.

قم بالدخول إلى قسم النتائج الامتحانية.

انقر على الايقونة الخاصة نتائج التاسع 2022 سوريا.

ادخل البيانات التي سوف تتطلب منك:”الاسم رباعي، رقم الاكتتاب، اسم المحافظة القاطن بها الطالب، تحديد الدورة”.

اضغط على ايقونة “عرض النتيجة”.

ستظهر لك درجاتك في كل المواد تفصيليا ومجموعك الكلي.

رابط نتائج التاسع 2022 سوريا

وقريبا سيتم تفعيل رابط نتائج التاسع 2022 سوريا ليتم الاستعلام عن النتيجة اونلاين بشكل الكتروني، حيث من المقرر أن يتم رفع نتائج التاسع سوريا 2022 ونتائج شهادة التعليم الاساسي السورية عبر الموقع الرسمي للوزارة بعد أن يتم الكشف عن النتيجة واعلان نسبة النجاح بها، وكذلك الاعلان عن اسماء اوائل نتائج التاسع استعدادا لتكريمهم في وقتا لاحقا خلال حفل موسع.