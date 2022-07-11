سويسرا تجمد أصولا روسية بأكثر من 6.8 مليار دولار

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 يوليو 2022 07:25 مساءً - أعلنت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية "سيكو" أن سويسرا جمدت حتى الآن أصولا روسية بقيمة 6.7 مليار فرنك سويسري (أكثر من 6.8 مليار دولار) بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

وقالت "سيكو" - في بيان اليوم الإثنين نقلته وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية - " بحلول السابع من يوليو الجاري، جرى تجميد أصول مالية لروسيا بقيمة 6.7 مليار فرنك سويسري و15 عقارًا في سويسرا".

وأضاف البيان:" أن تجميد الأصول هو جزء صغير من العقوبات المفروضة على روسيا".

يُذكر أن سويسرا فرضت في وقت سابق حظرًا على تصدير السلع الكمالية والصناعة الروسية، بجانب استيراد السلع، التي تحصل روسيا من خلالها على دخل كبير. كما جرى حظر المعاملات مع المصرف المركزي الروسي وفصل بعض البنوك الروسية عن نظام "سويفت".