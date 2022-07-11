الصين تدعو الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على كوبا

جدة - نرمين السيد - وجاءت تصريحات "وانغ" -خلال مؤتمر صحفى يومى وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)- ردا على سؤال حول تقارير إعلامية تفيد بأن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت فرض قيود على التأشيرة ضد 28 مسؤولا كوبيا يوم 9 يوليو.

وقال "وانغ" إن الصين تدعم بقوة الجهود التى تبذلها كوبا حكومة وشعبا، للحفاظ على الاستقرار الاجتماعى، مضيفا أن العقوبات الأحادية التى فرضتها الولايات المتحدة ضد مسؤولين كوبيين، والتى لا أساس لها فى القانون الدولى، هى "دبلوماسية قسرية" نموذجية.

وأشار "وانغ" إلى أنه للمرة الـ29 على التوالى تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات بأغلبية ساحقة تطالب الولايات المتحدة بإنهاء حصارها الاقتصادى والتجارى والمالى المفروض على كوبا، داعيا الولايات المتحدة إلى الاستجابة لدعوة المجتمع الدولى لتحقيق العدل، والالتزام بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ورفع العقوبات الأحادية المفروضة على كوبا تماما.