العالم اليوم - هربوا جميعا.. فيديو لزوار شاطئ يتفاجئون بهجوم طريف من البحر

انتم الان تتابعون خبر هربوا جميعا.. فيديو لزوار شاطئ يتفاجئون بهجوم طريف من البحر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 يوليو 2022 07:18 مساءً - أشعل فيديو لفقمتين هاجمتا حشود زوار الشاطئ، مواقع التواصل الاجتماعي، في لقطة طريفة مثلت غضب الحيوان عندما يتدخل الإنسان في بيئته الخاصة.

وعلى شاطئ "لا جولا كوف" في سان دييغو الأميركية، أثارت امرأة غضب فقمتي بحر، بعدما اقتربت من إحداهما لمضايقتها.

وكان رد الفعل قفز الفقمتين بشكل متسارع نحو رمال الشاطئ، باتجاه الزوار، الأمر الذي دفع العديد من المصيفين للهرب من الفقمتين الغاضبتين.

وبعد أن نجحت إحدى الفقمتين في إخافة البشر، وتحذيرهم من المضايقات، عادت لمياه البحر مع "رفيقتها" الأخرى.

ويعتبر شاطئ "لا جولا كوف" جزء من محمية مائية للحيوانات، ويشتهر البحر بانتشار الفقمات فيه، ولا يسمح للبشر بمضايقتهم.