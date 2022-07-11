بايدن يكشف أول صورة ملونة بالكامل التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 يوليو 2022 06:28 مساءً - كشفت تقارير إعلامية، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيكشف اليوم الاثنين، عن أول صورة ملونة بالكامل التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي، الذي أُطلق خلفا للتلسكوب "هابل"، في مهمة لاستكشاف تاريخ الكون.

ومن جانبها قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، إن الصور الأولى التي التقطها التلسكوب جيمس ويب تظهر مشاهد غير مسبوقة لمجرات بعيدة وسدم مضيئة بالإضافة إلى كوكب غازي عملاق بعيد.

وفي السياق ذاته أوضح عالم الفضاء في معهد مرصاد لعلوم الفضاء، كلاوس بونتوبيدان، والذي يتولى الإشراف على جيمس ويب، لوكالة فرانس برس الأسبوع الفائت: "أتطلع بشدة لأن أصبح متحررًا من هذه الأسرار وسيشكل (الكشف عن الصور) مصدر ارتياح كبير لي".