الرئيس العام لشؤون الحرمين يعلن نجاح خطة الرئاسة التشغيلية لموسم الحج

جدة - نرمين السيد - وأكد السديس -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين- أن التعاون الدائم والتواصل المستمر لجميع الجهات العاملة فى المسجد الحرام أسهم بشكل كبير فى نجاح موسم الحج لهذا العام، مشيرا إلى أن الرئاسة سخرت إمكانياتها وطاقاتها البشرية والآلية كافة لإنجاح موسم الحج.

ونوه بالجهود الكبيرة التى قدمها العاملون فى الرئاسة، وجميع شركاء النجاح من الجهات العاملة بالمسجد الحرام، داعيا الله (عز وجل) أن يحفظ سائر بلاد المسلمين وأن يديم عليهم الأمن والأمان.

وفى السياق، وزعت رئاسة شؤون الحرمين ممثلة فى الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية 50 ألف مظلة على الحجاج المتعجلين والعاملين فى المسجد الحرام لحمايتهم من أشعة الشمس، وذلك ضمن مبادرة "اجتماعى" بعنوان "مظلة الحرمين" أحد برامج حملة الرئاسة التى أطلقتها بعنوان "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" فى عامها العاشر.

وتهدف المبادرة إلى حماية الحجاج من حرارة الشمس خلال أدائهم طواف الوداع، والعاملين فى خدمتهم من منسوبى ومنسوبات الرئاسة، وأبطال الأمن والصحة، والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.