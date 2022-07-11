المتعجلون من الحجاج يغادرون مشعر منى

جدة - نرمين السيد - غادر المتعجلون من حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة مشعر منى، اليوم الاثنين الثانى عشر من ذى الحجة، بعد رميهم الجمرات لأداء طواف الوداع وسط تكاتف جميع اللجان المنظمة فى البرنامج الذى تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية.





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