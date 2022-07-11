العالم اليوم - بداخلها طفلان.. فيديو لأم شجاعة تتصدى لمحاولة سرقة سيارتها

انتم الان تتابعون خبر بداخلها طفلان.. فيديو لأم شجاعة تتصدى لمحاولة سرقة سيارتها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 يوليو 2022 06:21 مساءً - رصد مقطع فيديو محاولة أم شجاعة في ولاية نيو مكسيكو الأميركية منع سيارتها، التي كان بداخلها طفلاها، من السرقة.

وقال موقع "فوكس نيوز" الأميركية إن الحادث وقع يوم 4 يوليو في مدينة هوبز، التابعة لولاية نيو مكسيكو الأميركية.

وحسب تحقيقات الشرطة، فإن امرأة أوقفت سيارتها أمام أحد المتاجر للتبضع، وحين كانت في طريقها للعودة، دفعتها امرأة مجهولة ودخلت سيارتها، وانطلقت بها بسرعة.

وكان داخل السيارة ابنة المرأة، وعمرها 6 سنوات، وابنها الرضيع البالغ من العمر 11 شهرا.

ويُظهر فيديو التقطته كاميرا المرور الأم وهي تحاول إيقاف السارقة، حيث قفزت في الشارع العام وبكل شجاعة على غطاء المحرك لتضييق مجال الرؤية على المجرمة، لكن بدون نتيجة.

وفي وقت لاحق، عثر ضباط الشرطة على السيارة، بينما لاذت المشتبه فيها (ريجينا كاستيلو) بالفرار.

وبعد التحقيقات، نجحت العناصر الأمنية في إلقاء القبض على كاستيلو، مختبئة خلف شاحنة صغيرة في منطقة سكنية.

وتواجه المعتقلة عدة تهم، من بينها اختطاف سيارة وإخفاء الهوية وعدم المثول وسرقة متاجر..