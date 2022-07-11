العالم اليوم - بايدن يكشف أول صورة ملونة بالكامل يلتقطها تلسكوب جيمس ويب

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 يوليو 2022 06:21 مساءً - من المنتظر أن يكشف الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، أول صورة ملونة بالكامل التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي، الذي أُطلق خلفا للتلسكوب "هابل"، في مهمة لاستكشاف تاريخ الكون.

وأفادت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" بأنّ الصور الأولى التي التقطها التلسكوب جيمس ويب تظهر مشاهد غير مسبوقة لمجرات بعيدة وسدم مضيئة بالإضافة إلى كوكب غازي عملاق بعيد.

وقال كلاوس بونتوبيدان، وهو عالم فضاء في معهد مرصاد علوم الفضاء الذي يتولى الإشراف على جيمس ويب، لوكالة فرانس برس الأسبوع الفائت: "أتطلع بشدة لأن أصبح متحرراً من هذه الأسرار وسيشكل (الكشف عن الصور) مصدر ارتياح كبير لي".

وقررت لجنة دولية أن تكون الدفعة الأولى من الصور العلمية الملوّنة، التي يُعتزم الكشف عنها، لسديم كارينا (سديم القاعدة)، وهو سحابة ضخمة من الغبار والغاز تبعد 7600 سنة ضوئية، بالإضافة إلى سديم الحلقة الجنوبي الذي يحيط بنجم محتضر يبعد عن الأرض ألفي سنة ضوئية.

كما ينتظر أن تكشف الدفعة الأولى من الصور عن التفاصيل الدقيقة لتشكل النجوم والغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية، وصورة عميقة جدا للكون ومجموعة من المجرات.

وأكد دان كو، وهو عالم فضاء في معهد مراصد علوم الفضاء، أن جيمس ويب أحدث تطورا علميا بمجرد التقاط صوره الأولى.

وأضاف: "عندما رأيت للمرة الأولى صور هذا النطاق العميق لمجموعة المجرات، حدّقت بها واستنتجت سريعاً ثلاثة أشياء عن الكون لم أكن أعرفها سابقاً، ما أذهلني بشكل كبير".

ويستطيع جيمس ويب، أكثر من أي تلكسوب سابق، أن يرصد النجوم والمجرات الأولى التي تشكلت بعد الانفجار العظيم الذي حدث قبل 13,8 مليار سنة، وذلك بفضل أجهزة استشعاره للأشعة تحت الحمراء.

وقال موقع "أكسيوس" الأميركي إن بايدن سيكشف النقاب عن أولى الصور، في حدود الساعة 5 مساء بالتوقيت الشرقي (التاسعة بتوقيت غرينتش).