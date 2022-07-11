العالم اليوم - الفيفا يتخذ قراره ويوقف كهربا عن اللعب 6 أشهر

انتم الان تتابعون خبر الفيفا يتخذ قراره ويوقف كهربا عن اللعب 6 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 يوليو 2022 06:21 مساءً - قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي لمدة 6 أشهر.

وأوقع الفيفا العقوبة على كهربا لعدم سداده قيمة الغرامة التي وقعتها عليه المحكمة الرياضية الدولية لصالح الزمالك، قبل أن يعلن أمير مرتضى منصور النبأ رسميا عبر موقع الزمالك.

ووفقا لمصادر مصرية، نص حكم لجنة الانضباط على إيقاف كهربا لحين سداد الغرامة، على أن تكون المدة القصوى للإيقاف 6 أشهر، مع إخطار الاتحادات الكروية المعنية بمنع اللاعب من خوض المباريات الرسمية في تلك الفترة.

وقررت المحكمة الرياضية أن تكون الغرامة 2 مليون دولار على كهربا كتعويض لخرق التعاقد مع الزمالك دون أسباب، بالإضافة إلى 5 بالمئة فوائد سارية بداية من 20 يونيو 2019 حتى يوم السداد الفعلي.

وقام نادي الزمالك برفع قضية على كهربا بسبب فسخ التعاقد من طرف واحد والانتقال لديبورتيفو ألافيس البرتغالي ثم النادي الأهلي.

ورفضت إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، طلب محامي محمود كهربا بتخفيض قيمة الغرامة الموقعة على اللاعب والبالغة 2 مليون دولار.