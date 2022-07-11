ترشح وزير خارجية بريطانيا لمنصب رئيس الوزراء

ترشح وزير خارجية بريطانيا لمنصب رئيس الوزراءأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس ترشحها لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي استقال الأسبوع الماضي من منصبه.

وقالت تراس "سأتنافس في هذه الانتخابات بصفتي محافظة وسأحكم بصفتي محافظة".

وبذلك تنضم "تراس" إلى تسعة مرشحين آخرين في السباق على زعامة حزب المحافظين وبالتالي على منصب رئاسة الوزراء نظرا إلى أن المحافظين يتمتعون بالغالبية في مجلس العموم.

وتتمتع تراس بشعبية لدى قواعد حزب المحافظين خاصة لدورها في الحرب الأوكرانية وجهودها في إبرام عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول عديدة عندما كانت تتولى منصب وزيرة التجارة الدولية وذلك بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

(وكالات)

