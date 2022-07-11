بدء تفويج حجاج القرعة المتعجلين من منى

جدة - نرمين السيد - قال اللواء علاء الأحمدى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج المصرية، إن بعثة القرعة بدأت فى تفويج حجاج القرعة المتعجلين من مشعر منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة عقب انتهائهم من رمى الجمرات.





وأشار الأحمدى، فى تصريح له، اليوم الإثنين، إلى أنه تم الانتهاء من تفويج معظم حجاج القرعة، ويجرى تفويج النسبة الباقية من الحجاج على مدار اليوم. وأوضح أنه تم المرور على الحجاج بمخيماتهم بمشعر منى لمعرفة من يريد التعجل فى رمى الجمرات، وإعداد كشوف بأسمائهم لتفويجهم إلى فنادقهم بمكة المكرمة، على أن يتم تفويج باقى الحجاج غير المتعجلين غدا الثلاثاء بناء على رغبتهم.

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