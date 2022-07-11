عاجل- إجراء سويسرى جديد ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة السويسرية للشؤون الاقتصادية، إنه تم تجميد أصول مالية بقيمة 6.7 مليار فرنك سويسرى و15 عقارا فى سويسرا، موضحة أن تجميد الأصول هو جزء صغير من العقوبات المفروضة على روسيا.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد علق فى وقت سابق، على مصادرة الدول الغربية للممتلكات الروسية فى الخارج. وقال إن "سرقة ممتلكات الآخرين لا تؤدى أبدا إلى الخير"، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات تضر فى المقام الأول بمن يقوم بهذه الأعمال.

يشار إلى أنه بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات على موسكو، طالت شركات ورجال أعمال، وفى إطار العقوبات تمت مصادرة ممتلكات تعود لرجال أعمال روس.