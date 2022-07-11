العملة الروسية تواصل الارتفاع أمام الدولار واليورو

جدة - نرمين السيد - وذكرت بورصة موسكو - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية - أن سعر صرف الدولار تراجع بواقع 1.44 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 59.48 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ 5 يوليو الجارى.

فى حين انخفض سعر صرف اليورو بواقع 2.61 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 60.11 روبل.

وبعد انخفاضها إلى أدنى مستوياتها القياسية فى أوائل مارس الماضى بسبب ضغوط العقوبات الغربية، تعافت العملة الروسية بفضل الدعم من ضوابط رأس المال والحساب التجارى القوى لروسيا، كما يقول الاقتصاديون.