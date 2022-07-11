العالم اليوم - واردات الهند من النفط الخام الروسي تقفز لمستوى قياسي

انتم الان تتابعون خبر واردات الهند من النفط الخام الروسي تقفز لمستوى قياسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 يوليو 2022 05:15 مساءً - قفزت واردات الهند من النفط الخام من روسيا إلى مستوى قياسي عند حوالي 950 ألف برميل يوميا في يونيو، وهو ما يشكل حوالي 20 بالمئة من مجمل مستوردات ثالث أكبر مستهلك للخام في العالم، بحسب بيانات من مصادر تجارية.

وتتزاحم شركات التكرير الهندية على النفط الروسي الذي يباع بخصومات كبيرة عن خام القياس العالمي مزيج برنت وخامات الشرق الأوسط بعد أن أوقفت شركات ودول غربية المشتريات من موسكو في أعقاب الحرب مع أوكرانيا في 24 فبراير.

وأظهرت البيانات أن الهند استوردت نحو 4.8 مليون برميل يوميا من النفط الخام في يونيو، بانخفاض 3.8 بالمئة من مايو، لكنها مرتفعة حوالي 23 بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وكانت واردات الهند النفطية منخفضة العام الماضي مع تضرر الطلب بشدة من موجة ثانية لفيروس كورونا.

وأظهرت البيانات أن واردات النفط من روسيا ارتفعت 15.5 بالمئة في يونيو من مايو، في حين هبطت الواردات من العراق والسعودية 10.5 بالمئة و13.5 بالمئة على الترتيب، وهو ما خفّض حصة الشرق الأوسط إلى 56.5 بالمئة من 59.3 بالمئة.

وحافظت روسيا على المرتبة الثانية بين أكبر مورّدي النفط الخام إلى الهند بعد العراق بينما ظلت السعودية في المرتبة الثالثة للشهر الثاني على التوالي.