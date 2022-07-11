روسيا: العقوبات الغربية فشلت فى التأثير على تجارتنا مع الصين

جدة - نرمين السيد - قال السفير الروسى لدى الصين أندرى دينيسوف، "إنه بفضل الهيكل التجارى الخاص وتحالف الطاقة مع الصين، لم يكن للعقوبات المناهضة لروسيا تأثير حاسم على التجارة بين الدولتين".





وأضاف دينيسوف، "فى مجال الطاقة، على سبيل المثال، شكلنا تحالفًا للطاقة لا يقتصر على إمدادات الهيدروكربونات من جانبنا، ولكن أيضا على تجهيزها وتخزينها وتطوير صناعة الطاقة الكهربائية، وبالتالى فإن العقوبات والتهديد بإجراءات ثانوية تؤثر على تجارتنا، ولكن ليس بشكل حرج". وأشار إلى أن الصين لديها شركات وبنوك مرتبطة بدرجة صغيرة أو غير مرتبطة على الإطلاق بالغرب، أو تعمل فى السوق المحلية أو مع تلك الدول البعيدة عن التأثير الأمريكى، لافتا إلى أن الصين تحمى مصالحها الاقتصادية وتسعى وراء مصالحها البراجماتية ولا تريد أن تسبب لنفسها أى ضرر بسبب العقوبات الثانوية.

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