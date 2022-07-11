ألمانيا ترد على انتقادات أوكرانيا: العقوبات على روسيا لا تمس نقل الغاز

جدة - نرمين السيد - أكدت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، أن توربين خط "نورد ستريم1" الذى ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا لا يندرج ضمن عقوبات الاتحاد الأوروبى ضد روسيا، وذلك ردًا على احتجاج أوكرانيا على تسليم منتظر للتوربين الذى يخضع للصيانة فى كندا.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة فى برلين، اليوم الإثنين، إن الحكومة أحيطت علمًا بانتقادات أوكرانيا، موضحة أن العقوبات لا تمس نقل الغاز لأن المعيار الحاسم فى العقوبات على روسيا، هو ألا تضر بالاتحاد الأوروبى وألمانيا أكثر من روسيا، حسبما نقلت تقارير ألمانية رسمية.

وكان بيان لوزارة الخارجية والطاقة الأوكرانية، قال أمس الأحد، إن الوزارة "أصيبت بخيبة أمل شديدة" بعد قرار الحكومة الكندية إعفاء التوربين من العقوبات المفروضة على روسيا.

وكانت شركة غازبروم الروسية قد خفضت إمداداتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" فى منتصف يونيو الماضى، بسبب تأخير فى إصلاح توربينات الغاز، وذلك بعدما أعلنت شركة "سيمنز إنرجى" الألمانية أن أحد توربينات الغاز الذى يخضع لصيانة فى كندا لا يمكن إعادته من مونتريال بسبب العقوبات المفروضة ضد روسيا.

فيما أعلن وزير الموارد الطبيعية الكندى، جوناثان ويلكينسون، أول أمس السبت، أنه سيكون هناك "تصريح مؤقت وقابل للإلغاء" لإرسال التوربين إلى ألمانيا، وهو ما تعهدت به شركة "سيمنز انرجى" أيضًا، خصوصا بعدما أعلنت روسيا أنها ستستأنف الإمدادات عبر "نورد ستريم 1" إذا عاد التوربين من كندا.