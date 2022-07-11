الإمدادات مقابل توربين «نورد ستريم1».. و«سيمنز إنرجى» تتعهد بإعادته من كندا

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "سيمنز إنيرجى" الألمانية للطاقة، اليوم الإثنين، عزمها على إعادة توربين خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" إلى موقعه فى أسرع وقت ممكن، وذلك بعدما نقلته إلى كندا لصيانته.





وحسبما نقلت وسائل إعلام ألمانية، قال المتحدث باسم الشركة الألمانية، اليوم الإثنين، إن القرار السياسى للحكومة الكندية "خطوة أولى ضرورية ومهمة" للحصول على رخصة التصدير، مضيفًا: "يعمل خبراؤنا حاليا على قدم وساق على جميع الموافقات الرسمية الأخرى واللوجستيات"، وأوضح أن هذه "عمليات تخضع لضوابط التصدير والاستيراد".

ولم تقدم شركة "سيمنز إنرجى" أى معلومات إضافية عن تاريخ تسليم التوربين، الذى يمكن نقله على متن طائرة إذا لزم الأمر، نظرًا لصغر حجمه.

وكانت شركة الطاقة الروسية غازبروم قد خفضت إمداداتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، منذ منتصف يونيو الماضى، بسبب تأخر إصلاح مكابس الغاز، حيث أعلنت شركة "سيمنز إنرجى" بعد ذلك أن أحد توربينات الغاز يخضع للصيانة فى كندا، ولا يمكن إعادته من مونتريال بسبب العقوبات المفروضة ضد روسيا.

فيما أعلن وزير الموارد الطبيعية الكندى جوناثان ويلكينسون، أول أمس السبت، أنه سيكون هناك "تصريح مؤقت وقابل للإلغاء" لإرسال التوربين إلى ألمانيا.

كما أعلنت روسيا، يوم الجمعة الماضى، أنها ستستأنف إمدادات الطاقة إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" إذا عاد التوربين من كندا.