وزير المالية البريطانى يتعهد بخفض الضرائب إذا انتخب رئيسا للحكومة

جدة - نرمين السيد - ودخل ناظم الزهاوى إلى سباق المرشحين لخلافة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون.
وذكرت صحيفة "إيفنينج ستاندرد" البريطانية، أن الزهاوى سيخوض الانتخابات المقبلة، ونقلت عنه قوله: "هدفى بسيط وهو توفير الفرص التى أتيحت لجيلى ولكل البريطانيين مهما كانت أصولهم حتى يستقر الاقتصاد".
ووافقت الملكة إليزابيث الثانية على تولى الزهاوى منصب وزير المالية، بعد قرار جونسون بتعينه عقب استقالة ريشى سوناك الوزير السابق، وجاء ذلك بعدما أظهر صاحب الأصول العراقية كفاءة كبيرة فى منصب وزير التعليم، ليتم ائتمانه على خزينة المملكة المتحدة.
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