نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مصدر : لا صحة لمنطقة عازلة على الحدود الاردنية السورية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 11 يوليو 2022 04:05 مساءً - دوت الخليج :- في خضمّ التطورات الميدانية المتلاحقة في الشمال السوري والتهديد التركي بشن عملية عسكرية جديدة، تبرز أحاديث غير رسمية تشير إلى أن الأردن بصدد وضع ترتيبات أمنية على الحدود الشمالية للبلاد، لصدّ عمليات تهريب المخدرات واسعة النطاق من جنوب سورية إلى الداخل الأردني، التي يُعتقد أن الجانب الإيراني طرف رئيسي في هذه العمليات التي تتصاعد.

لكن مصدراً أردنياً مسؤولاً نفى لـ"العربي الجديد" أمس صحة ما يتداول عن توجه لإنشاء منطقة آمنة على امتداد الحدود الأردنية – السورية، وبعمق يصل إلى أكثر من 35 كيلومتراً.

وأكد المصدر أنه لم يطرح أي شيء من هذا القبيل بتاتاً، ولا يوجد أي حديث حوله أو التفكير به. كذلك لم تبد أوساط أردنية أخرى حماسة للخوض في تفاصيل هذا الموضوع باعتباره مجرد كلام متداول إعلامياً.