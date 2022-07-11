قبل مراسم التأبين.. اليابان تودع شينزو آبى

جدة - نرمين السيد - ألقت عائلة وأصدقاء رئيس الوزراء اليابانى السابق شينزو آبى، نظرة الوداع عليه فى طوكيو، اليوم الإثنين، وذلك بغد نقل جثمانه من منزل عائلته إلى معبد زوجوجى، استعدادًا لجنازته ومراسم التأبين العامة المقررة غدًا الثلاثاء، حسبما ذكرت "فرانس برس".





ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن بالراحل شينزو آبى، قائلا إنه كان "صاحب رؤية"، حيث وصل بلينكن فى زيارة سريعة لم تكن مقررة لليابان، لنقل تعازى وانشطن، وسلم رئيس الوزراء فوميو كيشيدا رسائل من الرئيس الأمريكى جو بايدن موجهة لعائلة آبى، وقال: "نحن أصدقاء، وعندما يتألم أحد الأصدقاء، يأتى الآخر لرؤيته".

وأضاف الوزير الأمريكى، أن آبى "عمل أكثر من غيره للارتقاء بالعلاقة بين الولايات المتحدة واليابان"، واصفًا إياه بـ "صاحب رؤية يملك القدرة على تحقيق هذه الرؤية".

فيما أعلن الائتلاف الحاكم فى اليابان فوزه فى الانتخابات التى خيم عليها الحزن، أمس الأحد، بعد يومين من اغتيال آبى بالرصاص خلال تجمع انتخابى. وجرت الانتخابات الأحد رغم الاغتيال، بينما شدد كيشيدا على ضرورة تأكيد أن العنف لن يهزم الديمقراطية.

وفاز الائتلاف الحاكم المؤلف من الحزب الليبرالى الديمقراطى الذى ينتمى إليه آبى وحليفه "كوميتو"، بأكثر من 75 من أصل المقاعد الـ125 بعد تصويت الأحد، علما أنه كان يشغل 69 مقعدا فى السابق، وفق منصات إخبارية وطنية.

وقال كيشيدا للصحفيين، اليوم الإثنين، إن المقاعد التى فاز بها الائتلاف تمثل فرصة لـ"حماية اليابان" وإكمال إنجازات آبى الذى قالت وسائل إعلام يابانية، إنه سيقلد بأرفع وسام فى البلاد.

وتحتجز السلطات المتهم بقتل آبى، تيتسويا ياماغامى، الذى قال إنه استهدف رئيس الوزراء السابق لاعتقاده أنه ينتمى إلى منظمة لم يعلن عن اسمها رسميًا بعد.