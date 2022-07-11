أمير مكة: لم تسجل أى حوادث أو أمراض وبائية بين الحجاج

جدة - نرمين السيد - قال أمير مكة، إن "حج هذا العام نجح على جميع الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية"، مضيفا أنه لم تسجل أى حوادث أو أمراض وبائية بين الحجاج.

وأضاف الفيصل، أن نجاح هذا العام جاء نتاجا لما وفرته الحكومة من إمكانات مادية ومشاريع، معربا عن شكره لرجال الأمن والكوادر الطبية الذين أدوا دورا بارزا فى خدمة الحجاج وتأمينهم.

وكان أول وفود حجاج هذا العام قد أدى السبت، طواف الإفاضة، وسط منظومة من الخدمات داخل المسجد الحرام، التى فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والفنية والهندسية لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة.