بيان ألمانى- تشيكى: الغاز أصبح سلاحا سياسيا لتقسيم أوروبا

جدة - نرمين السيد - وقال وزيرا الاقتصاد الألمانى ووزير الصناعة التشيكى، فى بيان "قلقون جدا من استخدام روسيا للغاز كسلاح سياسى مع نوايا متعمدة للتفريق بين الدول الأوروبية".
كذلك أكد وزير الاقتصاد الألمانى، أن الشتاء المقبل سيكون صعبا ويجب أن نستعد جيدا، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
يشار إلى أنه من المقرر أن تتوقف إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا اعتبارا من اليوم الإثنين، وذلك لمدة 10 أيام لصيانة مقررة فى خط أنابيب "نورد ستريم 1" أهم رابط لتدفقات الغاز الطبيعى إلى ألمانيا. فيما يتخوف المسؤولون فى ألمانيا بشدة من توقف الغاز، مع استمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
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