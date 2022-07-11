أوكرانيا تعلن اختراق أكثر من 800 موقع روسى خلال أسبوعين

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن بيان الوزارة القول "نشر المتسللون تهانى يوم الدستور الأوكرانى على المواقع الإلكترونية للوكالات الحكومية الروسية".

كما اخترقوا الموقع الإلكترونى لوكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" كما أفاد البيان "كان هذا ردا على مؤسسة الفضاء الحكومية الروسية التى وجهت تهديدات ونشرت صورا بالاقمار الصناعية لمراكز حلف شمال الاطلسى".

وبسبب الهجمات الإلكترونية، لم يتمكن الروس من العمل فى أنظمة CRM لعدة أيام و هذه هى البرامج التى تساعد فى تنظيم جميع العمليات التجارية والتحكم فيها مع العملاء وداخل الشركة.

كما أدى الهجوم عليهم إلى توقف عمل العديد من المؤسسات، مما أثر سلبًا على الاقتصاد الروسى.

وبالإضافة إلى ذلك، يواصل جيش تكنولوجيا المعلومات منع انتشار الدعاية ويقوم بعمل "وقائى" مع وسائل الإعلام الروسية.

ويأتى هذا بعد إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى وقت مبكر من يوم 24 فبراير الماضى، القيام بعملية خاصة فى أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكرى بين الطرفين.