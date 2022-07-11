أوكرانيا: الأسلحة الغربية تغير مسار الحرب

جدة - نرمين السيد - وكتب فى تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الإثنين أن "التفوق التسليحى الكمّى للجيش الروسى فى نفس مستوى دقة الصواريخ والمدفعية الأوكرانية. والأسلحة الغربية للقوات المسلحة الأوكرانية تغير مسار الحرب بالفعل. ونحن لم نبدأ بعد".
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد قال يوم 7 يوليو، خلال اجتماع مع قادة الدوما، إن روسيا لم تتخذ بعد أى إجراءات جادة خلال "عمليتها الخاصة" فى أوكرانيا.
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