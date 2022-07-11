العالم اليوم - بالفيديو.. سائح يوثق انهيارا جليديا يحبس الأنفاس

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. سائح يوثق انهيارا جليديا يحبس الأنفاس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 يوليو 2022 03:21 مساءً - رصد مقطع فيديو، وثقه بريطاني، لحظة انهيار جليدي يحبس الأنفاس على جبل تيان شان في قيرغيزستان، حسب ما نقل موقع "سكاي نيوز" البريطاني.

وقال المصدر إن هاري شيمين وتسعة بريطانيين وأميركي كانوا في جولة سياحية برفقة مرشد في جبال تيان شان، قبل أن يتفاجؤوا بانهيار جليدي، مشيرا إلى أنهم نجوا من الموت بأعجوبة.

وأظهر الفيديو الذي التقطه هاري أمواجا من الجليد والثلوج تندفع بمختلف الاتجاهات وتتقدم إلى أسفل الجبل، حتى تجاوزتهم دون أن تصيبهم بمكروه.

وذكر شيمين (27 عاما) في منشور على إنستغرام: "لو تقدّمنا خمس دقائق أخرى في رحلتنا، لكنا جميعا في عداد الأموات.."

وأضاف: "حين وصلنا إلى أعلى نقطة.. انفصلت عن المجموعة التي كانت ترافقني لالتقاط صور على حافة المنحدر.. كنت أدرك أنني قمت بمخاطرة كبيرة".

وتابع: "لكن حين بدأت الثلوج تتساقط وعمّ الظلام المكان وبات من الصعب التنفس، اعتقدت أنني سأموت".

وأوضح: "بعدما نجونا من الموت، أدركنا كم كنا محظوظين.. كانت المجموعة بأكملها تضحك وتبكي في نفس الوقت".