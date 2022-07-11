جونسون يرفض تأييد أى مرشح لخلافته فى الحكومة البريطانية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال جونسون فى أول ظهور إعلامى له منذ إعلانه التنحى عن منصبه فى الأسبوع الماضى: "لا أريد أن ألحق الضرر بفرص أى مرشح بدعمى له".

وبعد إعلان تنحيه عن رئاسة الوزراء، يواجه جونسون سلسلة من الفضائح المدوية، حيث كشفت تقارير عن أنه سعى لكى تصبح زوجته الحالية كارى جونسون، مديرة لمكتبه خلال الوقت الذى شغل فيه منصب وزير الخارجية.

كما يواجه جونسون اتهامات بمساعدة سيدة الأعمال الأمريكية جنيفر أركورى، مجددًا، للحصول على رحلات عمل ممولة من دافعى الضرائب عندما كان عمدة لندن.

وكان جونسون ألقى خطاب استقالته عن حزب المحافظين من خارج مقر رئاسة الوزراء برقم 10 "داوننج ستريت" بعد استقالة 59 وزيرا وعضوا بارزا.