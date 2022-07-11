الصحة السعودية: إصابات كورونا خلال الحج لم تتجاوز 38 حالة

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الصحة السعودى، خلال مؤتمر صحفى: قدمنا الخدمات الصحية للحجاج عبر أكثر من 230 منشأة، موضحا أن نحو 130 ألف حاج تلقوا الخدمات الصحية.
وتابع وزير الصحة السعودى بالقول، أجرينا 10 عمليات قلب مفتوح وأكثر من 187 قسطرة قلبية للحجاج، أما فيما يخص فيروس كورونا، أكد أن عدد الحالات المصابة خلال الحج لم تتجاوز 38 حالة فردية فقط.
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