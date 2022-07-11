روسيا: اعتقال خلية سرية لداعش ومصادرة ذخيرة ومعدات اتصال

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، اليوم الإثنين، اعتقال 11 عنصرًا من خلية لتنظيم داعش الإرهابى، ومصادرة أسلحة نارية وقنابل يدوية كانت بحوزتهم، فى جمهورية قره شاى شركيسيا الروسية، ذات الحكم الذاتى.





وحسبما نقلت مواقع رسمية روسية، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية اعتقال 11 روسيًا "أعضاء فى خلية سرية لتنظيم داعش المحظور". وأشارت الهيئة إلى أنه "عُثر مع المتهمين على 10 أسلحة مدنية ومسدس، وبندقية آلية، وثلاث قنابل يدوية، وكمية كبيرة من الذخيرة ومعدات اتصالات تحتوى على مواد وأدبيات تحث على أنشطة غير قانونية".

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