الجيش الوطنى الصومالى ينفذ عمليات عسكرية ضد الإرهابيين

جدة - نرمين السيد - شنت قوات الجيش الوطنى الصومالى خلال الساعات الماضية، عملية عسكرية ضد إرهابيى ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة فى مناطق بمحافظة جدو بولاية جوبالاند الصومالية.





ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية، اليوم الإثنين، كان الهدف من العملية العسكرية القضاء على فلول مليشيات الشباب المرتطبة بتنظيم القاعدة التى تسعى إلى إلحاق الأذى بالسكان المحليين.

يُذكر أن الجيش الوطنى الصومالى قد كثف فى الآونة الأخيرة من العمليات العسكرية للقضاء على فلول مليشيات الشباب المتطرفة التى تتواجد فى المناطق القليلة المتبقية على أيدى المتمردين.