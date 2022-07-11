العالم اليوم - تصريحات مدرب مانشستر يونايتد "تعقد" أزمة رونالدو

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 يوليو 2022 02:15 مساءً - تطور جديد شهدته قضية كريستيانو رونالدو ومانشستر يونايتد، اعتبره البعض تطورا "يعقد" الأزمة، بسبب تصريحات المدرب الجديد للفريق.

وفاجأ المدرب الهولندي إريك تين هاغ، الذي تم تعيينه مؤخرا لقيادة مانشستر يونايتد، الجميع، بتصريحات "صارمة" حول النجم البرتغالي.

وقال تين هاغ في مؤتمر صحفي الاثنين: "رونالدو ليس للبيع. هو في خططنا، وهو الآن ليس معنا لأنه يواجه مشاكل عائلية. نحن نخطط للموسم المقبل بوجود رونالدو".

وأضاف: "كيف يمكننا جعل رونالدو سعيدا؟ لا أعرف حقيقة.. أنا أتطلع للعمل معه".

وأكد تين هاغ أنه تحدث مع رونالدو فور وصوله، والأخير لم يخبره برغبته بالرحيل عن النادي، وأنه سمع عن القضية لاحقا في الصحافة.

وكان رونالدو قد أعلن أنه يرغب الرحيل عن مانشستر يونايتد، وفقا لمصادر مقربة كثيرة، لأنه "غير راض" على طموح فريقه الحالي، الذي يبتعد عن المنافسة على الألقاب.

ووفقا لمصادر أوروبية، فأن وكيل أعماله بدأ بالتفاوض مع أندية بايرن ميونيخ الألماني وتشلسي الإنجليزي لمناقشة احتمالية انتقال رونالدو لتلك الأندية.

وتأتي تصريحات تين هاغ الآن عكس مخططات رونالدو ووكيل أعماله، الذي كان يطمح بأن يسمح النادي للاعب بحرية الرحيل.

ولكن "تشبث" مانشستر يونايتد بأسطورة البرتغال، قد يعني تعقيد الموقف، لأن النادي هو صاحب القرار النهائي بالسماح له بالرحيل أو البقاء، بسبب العقد الذي يربط رونالدو بالفريق.