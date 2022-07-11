رئيس كوريا الجنوبية يوقف اللقاءات مع وسائل الإعلام بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم الإثنين، قرار رئيس البلاد بتعليق اللقاءات غير الرسمية مع وسائل الإعلام، والتى كان يعقدها بشكل شبه يومى منذ توليه منصبه فى مايو الماضى، مشيرًا إلى ارتفاع الإصابات بكورونا.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال مكتب يون فى بيان، إن التغطية الأخرى لأنشطة الرئيس ستكون محدودة أيضًا مع تحول المتحدثين الرسميين إلى التعليقات الخطية بشكل أساسى إلى جانب الصور والمقاطع المصورة لأنشطته بدل اللقاءات المباشرة مع وسائل الإعلام. وأضاف رئيس كوريا الجنوبية فى البيان: "فى ضوء مخاطر انتشار الأمراض المعدية نطلب تفهمكم". وكانت السلطات الصحية فى كوريا الجنوبية قد حذرت من موجة جديدة من إصابات كورونا، وسط توقعات الخبراء لتسجيل مئات الآلاف من الإصابات الجديدة خلال الأسابيع المقبلة. وسجلت كوريا الجنوبية 12693 إصابة جديدة، اليوم الإثنين، ما يرفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 18.524.583 مليونا، إضافة إلى تسجيل 18 وفاة، ليرتفع إجمالى الوفيات فى البلاد إلى 24661 منذ بداية الجائحة.

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