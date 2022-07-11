عاجل- روسيا تلوح برد قوى على حظر ليتوانيا

جدة - نرمين السيد - قال أنطون آليخانوف، حاكم مقاطعة كالينينجراد الروسية، "نحن نصر على عدم فرض قيود على عبور البضائع إلى كالينينجراد من حيث المبدأ. ولكن ردا على حظر ليتوانيا، نقترح فرض حظر كامل على حركة البضائع (بما فى ذلك البضائع العابرة من دول ثالثة) بين دول البلطيق الثلاثة وروسيا".

وكانت سلطات ليتوانيا، قد أعلنت اليوم الإثنين، توسيع القيود المفروضة على عبور البضائع من روسيا إلى مقاطعة كالينينجراد، لتشمل مواد الخرسانة والأخشاب والكحول والمواد الكيميائية الصناعية.