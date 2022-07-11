أوكرانيا تعلن تحرير قرية فى خيرسون من سيطرة روسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، كانت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية، المدنيين فى منطقة خيرسون على إخلاء المنطقة بشكل عاجل فى الوقت الذى تستعد فيه القوات الأوكرانية لشن هجوم جديد.
ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قالت الكتيبة الأوكرانية: "الشىء الوحيد الذى تركه المحتلون الروس فى إيفانيفكا، هو ذكريات مرعبة ومعدات عسكرية ميتة".
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