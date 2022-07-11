ليتوانيا تتحدى روسيا من جديد

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "رويترز"، فإن ليتوانيا وسعت قائمة السلع، التى يحظر نقلها عبر أراضيها إلى كالينينجراد، وأصبحت القائمة تشمل مواد الخرسانة والأخشاب والكحول والمواد الكيميائية الصناعية. ومنذ 17 يونيو الماضى، تفرض ليتوانيا حظرا على نقل مجموعة من البضائع والسلع إلى كالينينجراد، الأمر الذى جعل روسيا تلوح بحظر استيراد وتصدير جميع السلع عبر دول البلطيق إلى موسكو، وذلك ردا على الحظر.

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