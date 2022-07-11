روسيا تكشف حصيلة الخسائر الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة - أنه تم أيضا تدمير 354 منظومة مضادة للطائرات، و4020 دبابة ومدرعة، و741 راجمة صواريخ، و3132 مدفع هاون، و4149 من المركبات العسكرية الخاصة.

وكانت روسيا قد أطلقت فى الرابع والعشرين من فبراير الماضى عملية عسكرية فى أوكرانيا، ولم تنجح الدعوات الدولية فى وقفها رغم استهداف سلطات موسكو بسلسلة عقوبات اقتصادية واسعة.