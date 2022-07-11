السيطرة على حريقين فى مدينة الكوت العراقية

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، قال مدير الدفاع المدنى فى واسط، العميد سمير محمد، إن "حريقًا اندلع قرب جراج الطابقين فى كورنيش الكوت، وتمت معالجته والسيطرة عليه بواسطة 4 فرق أطفاء".
وتابع العميد سمير محمد: "تم توجيه خبير الأدلة الجنائية وضابط الشرطة المختص"، مضيفًا أن "حادث حريق آخر وقع قرب جسر الأحدب أدى لاحتراق قصب وحشائش"، حيث "تم توجيه 4 فرق والسيطرة عليه من دون أية خسائر".
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