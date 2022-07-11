العراق: مقتل 30 إرهابيا فى بغداد خلال العام الجارى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال قائد العمليات الفريق الركن أحمد سليم، إن "قيادة العمليات والقطعات الملحقة بها والأجهزة الاستخباراتية فى المنطقة تمكنت من قتل أكثر من 30 إرهابيا شمالى بغداد فى العام الجارى". جاء ذلك على هامش حديث قائد عمليات بغداد بشأن تأمين العاصمة فى احتفالات عيد الأضحى المبارك.

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