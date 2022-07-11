العالم اليوم - نجم "فريق الإمارات" يواصل صدارته لطواف فرنسا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 11 يوليو 2022 01:18 مساءً - حافظ نجم سباقات الدراجات الهوائية، تادي بوغاتشار، دراج فريق الإمارات، على صدارة طواف فرنسا للدرجات الهوائية بعد 9 جولات.

وحصل السلوفيني بوغاتشار، دراج فريق الإمارات، على المركز الخامس في المرحلة التاسعة من جولة فرنسا للدراجات الهوائية، والتي أقيمت في شاتيل بمسافة 192.2 كلم.

وبحلوله خامسا، حافظ بوغاتشار على صدارة فريق الإمارات للترتيب العام، بعد أن كان قد انتصر في الجولتين السادسة والسابعة من السباق.

يذكر أن الدراج السلوفيني كان توج بالطواف في العامين الماضيين، ويطمح بالحصول على البطولة الثالثة على التوالي.

ويستمر طواف فرنسا هذا العام إلى 21 جولة، آخرها ضاحية الشانزليزيه في باريس، يوم 24 يوليو الجاري.