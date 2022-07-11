تاريخ عودة الموظفين بعد عيد الأضحى 1443 للقطاع العام والخاص رسميًا

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عمر شويل - جدة صرحت وزارة الموارد البشرية عن تاريخ عودة الموظفين بعد عيد الأضحى 1443 للراغبين في معرفة موعد الدوام الرسمي بعد انتهاء إجازة العيد وفقًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، فقد بدأ موسم الحج الذي يقترب معه إجازة عيد الأضحى المبارك ويبدأ الجميع استعداده لاستقبال العيد وقضاء أوقات جميلة مع الأسرة لحين عودة العاملين إلى جهات العمل رسميًا بمجرد انتهاء الإجازة.
تاريخ عودة الموظفين بعد عيد الأضحى 1443
أعلنت الجهات المختصة بتحديد إجازات الموظفين بالدولة بأن بدء عودة العاملين بالقطاع العام ستكون صبيحة يوم الأربعاء 13 من شهر يوليو 2022 م، الموافق يوم 14 من شهر ذي الحجّة لعام 1443 ه، وذلك وفق اللوائح المنصوص عليها لنظام العمل بالقطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية.
عودة العاملين بالقطاع الخاص بعد عيد الاضحى المبارك
حددت الحكومة السعودية بأن عودة الموظفين بعد عيد الاضحى 1443 بالقطاع الخاص ستكون في يوم الأربعاء بتاريخ 13 من شهر يوليو لعام 2022 م، الموافق يوم 14 من ذي الحجّة 1443 ه، أي أن جميع الموظفين ستنتهي إجازاتهم في نفس الوقت مع اختلاف بدء موعد الإجازة لكل قطاع.
عودة الموظفين بقطاع البنوك بعد انتهاء عيد الأضحى 1443
قامت الجهة المختصة بالدولة السعودية بتحديد موعد الدوام الرسمي للبنوك والمصارف بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك في يوم 14 من شهر ذي الحجّة لعام 1443 ه، الموافق يوم 13 من شهر يوليو لعام 2022 م.
جدول إجازة عيد الأضحى لموظفي الدولة السعودية
وفقًا لما أعلنت عنه الحكومة السعودية بشأن موعد عودة الموظفين بعد إجازة عيد الاضحى 1443 فإن هناك عدد أيام إجازة لكل قطاع سيبدأ وينتهي حسب قانون العمل المعمول به دون أن يؤثر ذلك على رواتب العاملين بكافة القطاعات المختلفة وذلك فيما يلي:
- يبدأ موعد إجازة موظفي القطاع الحكومي في يوم 5 من ذي الحجّة 1443 ه، الموافق يوم 4 من شهر يوليو 2022 م وتنتهي في يوم 13 من ذي الحجّة بتاريخ 12 من شهر يوليو.
- بدء موعد إجازة موظفي القطاع الخاص في يوم 9 من شهر ذي الحجّة 1443 ه، الموافق يوم 8 من شهر يوليو 2022 م، وحتى نهاية الإجازة في يوم 12 من شهر ذي الحجّة لعام 1443، بتاريخ 11 من يوليو 2022 م.
- تبدأ إجازة البنوك في يوم 8 من ذي الحجّة بتاريخ 7 من يوليو، وتنتهي في يوم 13 من ذي الحجّة الموافق يوم 12 من يوليو 2022 م.
- تبدأ إجازة سوق أسهم السعودية في يوم 8 من ذي الحجّة بتاريخ 7 من يوليو، لتنتهي في يوم 13 من ذي الحجّة الموافق يوم 12 من شهر يوليو 2022 م.
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