الصين تفعل الاستجابة الطارئة من المستوى الرابع ضد الفيضانات

جدة - نرمين السيد - أطلق المقر الوطنى لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف الصينى، اليوم الإثنين، استجابة طارئة من المستوى الرابع للسيطرة على الفيضانات فى بعض المناطق الشمالية من البلاد.





وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم إطلاق الاستجابة الطارئة فى 6 مناطق على مستوى المقاطعات، بما فيها خبى وقانسو ومنطقة منجوليا الداخلية وشاندونج، حيث من المتوقع أن تضرب أمطار غزيرة هذه المناطق من اليوم إلى بعد غد الأربعاء. وأوضحت الوكالة أن المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى الصين، أصدر إنذارا باللون الأزرق بشأن العواصف المطيرة، الأحد الماضى، متوقعا أن تشهد منطقة منجوليا الداخلية ومقاطعة شنشى وغيرهما تساقط أمطار قد يصل منسوبها إلى 120 مليمترا. ويوجد فى الصين نظام استجابة للطوارئ لمكافحة الفيضانات مؤلف من 4 مستويات، حيث يعد المستوى الأول الأكثر خطورة.

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