جدة - نرمين السيد - أعلن الحاكم الإقليمى لمنطقة "خاركيف" الأوكرانية اليوم الإثنين، مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 28 آخرين فى سلسلة من الهجمات الروسية التى استخدمت فيها نيران المدفعية والصواريخ والدبابات.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هجوم روسى جديد على خاركيف.. ومقتل 3 أشخاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.