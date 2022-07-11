الصين تقدم عرضا لتقاسم نفوذها مع أمريكا فى هذه المنطقة

جدة - نرمين السيد - قدمت الصين للولايات المتحدة الأمريكية مخططا للتعايش بين البلدين فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهى المنطقة التى يستمر فيها تصادم أكبر اقتصادين فى العالم بسبب قضايا أمنية.





وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال وزير الخارجية الصينى وانج يى، إنه قدم الاقتراح لنظيره الأمريكى أنتونى بلينكن خلال اجتماعهما الذى استمر خمس ساعات فى بالى فى مطلع الأسبوع الجارى، حيث تطرق وانج إلى التفاصيل بشكل موسع أثناء خطابه أمام أمانة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، فى جاكرتا، اليوم الإثنين.

وقال وزير الخارجية الصينى: "أخبرت الجانب الأمريكى بشكل رسمى تمامًا أن على الجانبين النظر فى مناقشة تأسيس قواعد للتعاملات الإيجابية فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ودعم النهج الإقليمى المفتوح بشكل مشترك، ونتطلع إلى رد فعل الجانب الأمريكى على الاقتراح الصينى".

وبحسب الوكالة الأمريكية، وصف وانج "القواعد" الصينية المقترحة بدعم مركزية رابطة الآسيان، وأطر التعاون الإقليمى الحالية، واحترام الحقوق والمصالح المشروعة للآخرين، فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتعزيز الاستقرار مع توفير "المزيد من المصالح العامة" للمنطقة.

وأضاف: "إذا تمكنت الصين والولايات المتحدة من التعامل بشكل سليم فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن هذا يمكن أن يساعد فى إطلاق طاقة إيجابية وتلبية توقعات جميع دول المنطقة"، قائلا إن تحقيق كل هذا يتوقف على تخلص الولايات المتحدة من "عقلية الهيمنة".